Поддержку государства получат около 650 кинотеатров и 54 кинокомпании

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Федеральную субсидию от государства получат 647 российских кинотеатров и 54 кинокомпании, сообщили в Фонде кино.
Поддержку государства получат около 650 кинотеатров и 54 кинокомпании
  • РИА Новости

«В перечень получателей средств вошли 54 организации, осуществляющие производство и прокат национальных фильмов, и 647 организаций, осуществляющих показ национальных фильмов», — говорится в пресс-релизе.

В Фонде кино пояснили, что целью поддержки является предотвращение сокращения доли отечественного кино в российском кинотеатральном прокате.

В конце ноября в Минкультуры сообщили, что более 500 кинопрокатных организаций получат помощь от государства.

Правительство России приняло решение выделить 4,2 млрд рублей на поддержку кинотеатральной отрасли до конца 2020 года.

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