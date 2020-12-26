Поддержку государства получат около 650 кинотеатров и 54 кинокомпании
- РИА Новости
«В перечень получателей средств вошли 54 организации, осуществляющие производство и прокат национальных фильмов, и 647 организаций, осуществляющих показ национальных фильмов», — говорится в пресс-релизе.
В Фонде кино пояснили, что целью поддержки является предотвращение сокращения доли отечественного кино в российском кинотеатральном прокате.
В конце ноября в Минкультуры сообщили, что более 500 кинопрокатных организаций получат помощь от государства.
Правительство России приняло решение выделить 4,2 млрд рублей на поддержку кинотеатральной отрасли до конца 2020 года.