Более 500 кинопрокатных организаций получат помощь от государства

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Более 500 кинопрокатных организаций в России получат финансовую помощь от государства в рамках выделенных правительством 4,2 млрд рублей, заявили в Минкультуры.
Более 500 кинопрокатных организаций получат помощь от государства
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«Указанное решение позволит поддержать киноиндустрию — от кинотеатров до кинопроизводителей. Предполагается, что помощь будет оказана через Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) более 500 организациям», — говорится в сообщении.

В Минкультуры уточнили, что правительство уже одобрило выделение указанных средств.

Предполагается, что такая мера позволит компенсировать часть долгов организаций в связи с приостановкой деятельности и часть недополученных доходов на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

В конце октября сообщалось, что правительство России выделит 4,2 млрд рублей на поддержку кинотеатральной отрасли до конца 2020 года.

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