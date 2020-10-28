Кабмин России выделит деньги на поддержку кинотеатральной отрасли

Правительство России выделит 4,2 млрд рублей на поддержку кинотеатральной отрасли до конца 2020 года.

Об этом заявил советник президента России по культуре Владимир Толстой.

«Определена предельная сумма возможной поддержки этого сектора в размере 4,2 млрд рублей, которые до конца нынешнего года будут выделены правительством из резервного фонда для того, чтобы действительно «удержать на плаву», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что порядок и механизм выплаты пока не утверждены.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье кинотеатры возобновляют работу.