Кабмин России выделит деньги на поддержку кинотеатральной отрасли
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Об этом заявил советник президента России по культуре Владимир Толстой.
«Определена предельная сумма возможной поддержки этого сектора в размере 4,2 млрд рублей, которые до конца нынешнего года будут выделены правительством из резервного фонда для того, чтобы действительно «удержать на плаву», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим он добавил, что порядок и механизм выплаты пока не утверждены.
Ранее сообщалось, что на Ставрополье кинотеатры возобновляют работу.