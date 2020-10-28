Кабмин России выделит деньги на поддержку кинотеатральной отрасли

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Правительство России выделит 4,2 млрд рублей на поддержку кинотеатральной отрасли до конца 2020 года.
Кабмин России выделит деньги на поддержку кинотеатральной отрасли
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Об этом заявил советник президента России по культуре Владимир Толстой.

«Определена предельная сумма возможной поддержки этого сектора в размере 4,2 млрд рублей, которые до конца нынешнего года будут выделены правительством из резервного фонда для того, чтобы действительно «удержать на плаву», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что порядок и механизм выплаты пока не утверждены.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье кинотеатры возобновляют работу.

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