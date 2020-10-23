На Ставрополье возобновляют работу кинотеатры

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Деятельность кинозалов на Ставрополье возобновится спустя более полугода после запрета.
На Ставрополье возобновляют работу кинотеатры
  • Pixabay

Об этом сообщает newstracker.ru.

Губернатор Владимир Владимиров в пятницу, 23 октября, внёс изменения в постановление о комплексе ограничительных мероприятий на территории Ставропольского края.

Из документа исключили запрет на деятельность кинотеатров, кинозалов и концертных залов.

При этом кинозалы могут открыться только при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.

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