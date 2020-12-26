Черноморский флот провёл учения по внезапной подготовке кораблей к бою

Черноморский флот России провёл в Севастополе и Новороссийске учения по внезапному заступлению кораблей на боевое дежурство.

«На кораблях Черноморского флота в пунктах базирования Севастополь и Новороссийск проведено специальное корабельное учение «Заступление корабля в боевое дежурство». Учение прошло во всех корабельных соединениях флота», — приводит сообщение флота Интерфакс.

Учения проводились для отработки действий личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при осуществлении экстренного выхода из пункта базирования, ведения боя против средств воздушного нападения противника, а также проверки организации приготовления кораблей к бою.

Ранее газета «Новый Севастополь» писала, что экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота провели тренировочные полёты в небе над Крымом.