На Каспийской флотилии началась вакцинация военных от коронавируса

На Каспийской флотилии началась вакцинация военного состава от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

РИА Новости

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«В Дагестане проходит вакцинация военнослужащих соединений и воинских частей Каспийской флотилии (КФл) против новой коронавирусной инфекции», — приводит сообщение РИА Новости. Вакцинацию осуществляют медики поликлиники ФГКУ «412 ВГ МО России» в Каспийске. Завершение вакцинации первым компонентом запланировано на 30 декабря 2020 года. Ранее вакцинация от коронавируса началась в соединениях и воинских частях Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири.