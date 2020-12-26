На Каспийской флотилии началась вакцинация военных от коронавируса
- РИА Новости
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«В Дагестане проходит вакцинация военнослужащих соединений и воинских частей Каспийской флотилии (КФл) против новой коронавирусной инфекции», — приводит сообщение РИА Новости.
Вакцинацию осуществляют медики поликлиники ФГКУ «412 ВГ МО России» в Каспийске.
Завершение вакцинации первым компонентом запланировано на 30 декабря 2020 года.
Ранее вакцинация от коронавируса началась в соединениях и воинских частях Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири.