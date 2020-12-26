На Каспийской флотилии началась вакцинация военных от коронавируса

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На Каспийской флотилии началась вакцинация военного состава от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
На Каспийской флотилии началась вакцинация военных от коронавируса
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Абзал Калиев

«В Дагестане проходит вакцинация военнослужащих соединений и воинских частей Каспийской флотилии (КФл) против новой коронавирусной инфекции», — приводит сообщение РИА Новости.

Вакцинацию осуществляют медики поликлиники ФГКУ «412 ВГ МО России» в Каспийске.

Завершение вакцинации первым компонентом запланировано на 30 декабря 2020 года.

Ранее вакцинация от коронавируса началась в соединениях и воинских частях Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири.

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