Ущерб от циклона в Приморье оценён более чем в 1 млрд рублей

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Предварительный ущерб от ледяного циклона в Приморском крае составил более 1 млрд руб., заявил губернатор региона Олег Кожемяко.
Ущерб от циклона в Приморье оценён более чем в 1 млрд рублей
  • globallookpress.com

«Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 1 миллиард рублей», — цитирует РИА Новости Кожемяко.

По его словам, окончательная сумма станет известна по завершению всех ликивдационных мероприятий.

Он отметил, что в течение двух недель жители региона работали на пределе сил.

15 декабря Олег Кожемяко потребовал от провайдеров региона до 20 декабря восстановить работу сетей, повреждённых в результате ледяного дождя.

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