Глава Приморья потребовал восстановить связь в крае до 20 декабря

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко потребовал от провайдеров региона до 20 декабря восстановить работу сетей, повреждённых в результате ледяного дождя.

«Работу по подключению к сети интернет жителей края, оставшихся без связи после ноябрьского ледяного шторма, необходимо ускорить», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Кожемяко отметил, что режим ЧС в крае снят, и после удара стихии прошло больше 20 дней, однако до сих пор граждане жалуются на то, что нет подключения к интернету.

«У провайдеров есть срок до 20 декабря, чтобы закончить подключать дома и микрорайоны непосредственно к интернету. Иначе мы вынуждены будем обращаться в Министерство цифрового развития», — сказал губернатор.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что жизнеобеспечение в Приморье восстановлено в полном объёме.

По прогнозам местных властей, ликвидация последствий ЧП займёт по меньшей мере год.

Циклон обрушился на регион в ночь на 19 ноября. Без света остались почти 181 тыс. человек.

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