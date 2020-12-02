В Приморье оценили сроки ликвидации последствий циклона с ледяным дождём

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что ликвидация последствий циклона с ледяным дождём в регионе займёт по меньшей мере год.
В Приморье оценили сроки ликвидации последствий циклона с ледяным дождём
  • © РИА Новости / Татьяна Меель

«Последствия циклона настолько значительные, что здесь работы как минимум на год. Во-первых, нужно проанализировать и заказать оценку ущерба лесному хозяйству, а также понять, что делать с теми деревьями, с теми ветками, которые были сломаны циклоном, какие деревья выживут, какие будут последствия», — приводит его слова ТАСС.

Также он отметил, что ещё одним вопросом в связи с данной ситуацией является создание надёжной системы энергоснабжения, на это, по его словам, «тоже потребуется как минимум год».

Уточняется, что в регионе планируется создать тройной резерв энергомощностей, в первую очередь для медицинских учреждений, насосных станций и центральных тепловых пунктов.

Ранее сообщалось, что на острове Русском в Приморском крае полностью восстановили электроснабжение последних двух посёлков, остававшихся без света после циклона с ледяным дождём.

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