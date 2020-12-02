На острове Русский в Приморье полностью восстановили электроснабжение

На острове Русский в Приморском крае полностью восстановили электроснабжение последних двух посёлков, остававшихся без света после циклона с ледяным дождём, сообщил генеральный директор АО «Оборонэнерго» Сергей Кирюхин.

«На данный момент электроснабжение потребителей острова Русский восстановлено. Часть домов обеспечена электричеством по временной схеме. Эта мера помогла вернуть свет и тепло в дома», — цитирует его ТАСС.

Специалисты планируют установить новые бетонные опоры электросетей и провести современный провод.

Как уточнили в «Оборонэнерго», на острове в результате стихии было разрушено 73% линий электропередачи.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что предварительный ущерб от циклона с ледяным дождём оценивается в 619 млн рублей.