На острове Русский в Приморье полностью восстановили электроснабжение

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На острове Русский в Приморском крае полностью восстановили электроснабжение последних двух посёлков, остававшихся без света после циклона с ледяным дождём, сообщил генеральный директор АО «Оборонэнерго» Сергей Кирюхин.
На острове Русский в Приморье полностью восстановили электроснабжение
  • © РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток"

«На данный момент электроснабжение потребителей острова Русский восстановлено. Часть домов обеспечена электричеством по временной схеме. Эта мера помогла вернуть свет и тепло в дома», — цитирует его ТАСС.

Специалисты планируют установить новые бетонные опоры электросетей и провести современный провод.

Как уточнили в «Оборонэнерго», на острове в результате стихии было разрушено 73% линий электропередачи.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что предварительный ущерб от циклона с ледяным дождём оценивается в 619 млн рублей.

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