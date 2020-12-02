На острове Русский в Приморье полностью восстановили электроснабжение
- © РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток"
«На данный момент электроснабжение потребителей острова Русский восстановлено. Часть домов обеспечена электричеством по временной схеме. Эта мера помогла вернуть свет и тепло в дома», — цитирует его ТАСС.
Специалисты планируют установить новые бетонные опоры электросетей и провести современный провод.
Как уточнили в «Оборонэнерго», на острове в результате стихии было разрушено 73% линий электропередачи.
Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что предварительный ущерб от циклона с ледяным дождём оценивается в 619 млн рублей.