Губернатор Приморья назвал предварительный ущерб от циклона в регионе

Ущерб от циклона с ледяным дождём в Приморском крае был предварительно оценён в 619 млн рублей, сообщил губернатор края Олег Кожемяко.

«Основной ущерб — по энергетике, без подсчёта даже», — цитирует ТАСС Кожемяко.

По его словам, рубеж в 215 млн рублей будет покрыт из краевого и местного бюджетов, на 290 млн подана заявка на федеральный уровень компенсации затрат.

Губернатор добавил, что сумма ущерба уточняется по мере того, как энергетики продвигаются по местам прокладки линии электропередачи на острове Русском.

Ранее стало известно, что около 50 жилых домов, в которых проживают свыше 1,1 тыс. человек, остаются без энергоснабжения на острове Русском.