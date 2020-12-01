В Приморье рассказали о ситуации с энергоснабжением на острове Русский
- © РИА Новости / Пресс-служба правительства Приморского края
«По состоянию на 06:00 мск остаётся нарушенным энергоснабжение в городе Владивостоке, на острове Русский — 47 жилых домов с населением более 1100 человек», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб.
Отмечается, что электроэнергия в эти дома подаётся по графику от резервных источников питания.
Продолжается очистка от наледи стальных тросов и конструкций вантового моста на остров Русский, привлечены 25 альпинистов.
Ранее в МЧС рассказали о работе транспорта в Приморском крае.