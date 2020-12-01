В Приморье рассказали о ситуации с энергоснабжением на острове Русский

Около 50 жилых домов, в которых проживают свыше 1,1 тыс. человек, остаются без энергоснабжения на острове Русский во Владивостоке.

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