В МЧС рассказали о работе транспорта в Приморском крае

Транспорт в Приморском крае, в том числе аэропорт Владивостока, работает в штатном режиме. Об этом сообщили в МЧС России.

«Транспортное сообщение осуществляется в штатном режиме, аэропорт работает по расписанию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в превентивных целях проезд через мост на остров Русский закрыли.

В ведомстве также уточнили, что в Приморском крае продолжаются работы по ликвидации последствий снежного циклона, в том числе по расчистке дорог и территорий.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций прокомментировал ситуацию с энергоснабжением в Приморье.