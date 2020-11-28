В МЧС рассказали о работе транспорта в Приморском крае

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Транспорт в Приморском крае, в том числе аэропорт Владивостока, работает в штатном режиме. Об этом сообщили в МЧС России.
В МЧС рассказали о работе транспорта в Приморском крае
  • РИА Новости

«Транспортное сообщение осуществляется в штатном режиме, аэропорт работает по расписанию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в превентивных целях проезд через мост на остров Русский закрыли. 

В ведомстве также уточнили, что в Приморском крае продолжаются работы по ликвидации последствий снежного циклона, в том числе по расчистке дорог и территорий. 

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций прокомментировал ситуацию с энергоснабжением в Приморье.

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