Глава МЧС прокомментировал ситуацию с энергоснабжением в Приморье
- РИА Новости
«Последние события в Приморском крае показали слабую готовность к таким чрезвычайным ситуациям», — цитирует сайт МЧС министра.
Он заявил, что «автономные источники энергопитания, которые должны были обеспечить электричеством социальные объекты, оказались не готовы».
Также в ведомстве сообщили, что Зиничев потребовал привести анализ действий звена РСЧС и организовать в регионах работу по проверке готовности таких источников электропитания на базе социальных объектов.
Ранее Министерство энергетики России сообщило, что во всех домах Владивостока восстановлено теплоснабжение.