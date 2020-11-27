Глава МЧС прокомментировал ситуацию с энергоснабжением в Приморье

Глава МЧС России Евгений Зиничев на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций прокомментировал ситуацию с энергоснабжением в Приморье.

«Последние события в Приморском крае показали слабую готовность к таким чрезвычайным ситуациям», — цитирует сайт МЧС министра.

Он заявил, что «автономные источники энергопитания, которые должны были обеспечить электричеством социальные объекты, оказались не готовы».

Также в ведомстве сообщили, что Зиничев потребовал привести анализ действий звена РСЧС и организовать в регионах работу по проверке готовности таких источников электропитания на базе социальных объектов.

Ранее Министерство энергетики России сообщило, что во всех домах Владивостока восстановлено теплоснабжение.