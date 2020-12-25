В воинской части Пскова произошёл непроизвольный выстрел из 30-мм пушки
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
Инцидент произошёл 24 декабря при обслуживании техники и вооружения в парке боевых машин.
«Произошёл непроизвольный выстрел из 30-мм пушки. Металлическая болванка без взрывчатого вещества на излёте траектории упала на окраине города на нежилое здание», — говорится в сообщении.
Как подчеркнули в командовании, в результате происшествия никто не пострадал.
В марте в Чите произошёл непроизвольный выстрел из авиапушки военного вертолёта Ми-8, никто не пострадал.