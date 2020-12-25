В воинской части Пскова произошёл непроизвольный выстрел из 30-мм пушки

В воинской части в Пскове произошёл непроизвольный выстрел из 30-мм пушки, инцидент не привёл к жертвам или ранениям людей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командование Псковского гарнизона.

Инцидент произошёл 24 декабря при обслуживании техники и вооружения в парке боевых машин.

«Произошёл непроизвольный выстрел из 30-мм пушки. Металлическая болванка без взрывчатого вещества на излёте траектории упала на окраине города на нежилое здание», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в командовании, в результате происшествия никто не пострадал.

В марте в Чите произошёл непроизвольный выстрел из авиапушки военного вертолёта Ми-8, никто не пострадал.