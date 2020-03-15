В Чите военный вертолёт произвёл случайный выстрел

В Чите на аэродроме Черёмушки произошёл непроизвольный выстрел из авиапушки военного вертолёта Ми-8, пострадавших нет, заявили в пресс-службе Восточного военного округа.

«14 марта 2020 года на аэродроме Черёмушки города Чита при обслуживании 23-миллиметровой авиационной пушки вертолёта Ми-8 на земле произошёл одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что никто не пострадал.

В связи с произошедшим проводится проверка. Также командование воинской части обсуждает с местными властями вопрос компенсации ущерба.

В феврале в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 на Ямале погибли два человека.