В Чите военный вертолёт произвёл случайный выстрел
- РИА Новости
«14 марта 2020 года на аэродроме Черёмушки города Чита при обслуживании 23-миллиметровой авиационной пушки вертолёта Ми-8 на земле произошёл одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что никто не пострадал.
В связи с произошедшим проводится проверка. Также командование воинской части обсуждает с местными властями вопрос компенсации ущерба.
В феврале в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 на Ямале погибли два человека.