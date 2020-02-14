СК возбудил дело после гибели двух человек при ЧП с вертолётом в ЯНАО

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Следователи возбудили уголовное дело после того, как в ЯНАО в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 погибли два человека.
СК возбудил дело после гибели двух человек при ЧП с вертолётом в ЯНАО
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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, основными версиями причин аварии являются ошибка пилотирования, техническая неисправность или неблагоприятные метеоусловия.

Инцидент произошёл в 400—500 метрах от порта Сабетта, уточнили в СК.

Как сообщалось, на борту находились десять человек. В МЧС заявили, что вертолёт попал в пургу, у него сломались лопасти. 

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