В Петербурге назвали число пациентов с COVID-19 на амбулаторном лечении

В администрации губернатора Санкт-Петербурга назвали число пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 на амбулаторном лечении.

«На 25 декабря на амбулаторном лечении находятся около 70 000 больных с лёгкой формой. Из них нуждаются в лекарственной терапии 29 000 человек», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «остальным лекарства не требуются, так как они переносят заболевание в легкой форме или бессимптомно».

Согласно данным оперштаба на 25 декабря, в России за прошедшие сутки 27 397 пациентов выздоровели после коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся от COVID-19 достигло 2 398 254.

В октябре депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.