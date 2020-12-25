Семья убитой Соколовым аспирантки оценила приговор историку

Семья убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко прокомментировала приговор историку Олегу Соколову, которого суд признал виновным в убийстве и отправил в тюрьму на 12,5 года.

Как заявила ТАСС представитель потерпевшей стороны Александра Бакшеева, семья Ещенко не будет обжаловать приговор.

«Семья считает, что дочь им ничто не вернёт, но обжаловать приговор не будет», — сказала юрист.

Ранее Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге приговорил Соколова к 12,5 года колонии строгого режима по делу об убийстве Ещенко.

Убийство было совершено в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки.