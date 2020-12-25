Семья убитой Соколовым аспирантки оценила приговор историку

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Семья убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко прокомментировала приговор историку Олегу Соколову, которого суд признал виновным в убийстве и отправил в тюрьму на 12,5 года.
Семья убитой Соколовым аспирантки оценила приговор историку
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

Как заявила ТАСС представитель потерпевшей стороны Александра Бакшеева, семья Ещенко не будет обжаловать приговор.

«Семья считает, что дочь им ничто не вернёт, но обжаловать приговор не будет», — сказала юрист.

Ранее Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге приговорил Соколова к 12,5 года колонии строгого режима по делу об убийстве Ещенко.

Убийство было совершено в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. 

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