В Москве оценили итоги конкурса Game Innovators

В Москве подвели итоги конкурса Game Innovators для киберспортивных стартапов и студий по разработке видеоигр.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, конкурс оказался востребованным как среди новичков, так и среди опытных игроков. Всего участие приняли 185 проектов. В финал были отобраны только 20 из них. Им уже поступили предложения от потенциальных партнёров и инвесторов.

Game Innovators — первая подобная программа правительства Москвы в киберспортивной индустрии.

В октябре стало известно, что в России пройдёт первый в истории континентальный конкурс спортивно-технологических стартапов — CSTSC (Continental Sport Tech Startup Challenge).