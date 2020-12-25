В Москве оценили итоги конкурса Game Innovators
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.
По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, конкурс оказался востребованным как среди новичков, так и среди опытных игроков. Всего участие приняли 185 проектов. В финал были отобраны только 20 из них. Им уже поступили предложения от потенциальных партнёров и инвесторов.
Game Innovators — первая подобная программа правительства Москвы в киберспортивной индустрии.
В октябре стало известно, что в России пройдёт первый в истории континентальный конкурс спортивно-технологических стартапов — CSTSC (Continental Sport Tech Startup Challenge).