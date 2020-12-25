В Севастополе прокомментировали закон о бюджете

Директор департамента финансов правительства Севастополя Владимир Штоп прокомментировал законопроект о бюджете на 2021 год и на 2022—2023 годы.

В комментарии ФАН Владимир Штоп объяснил, откуда взялся разрыв между доходами и расходами граждан.

«Дефицит сформировался из-за остатков средств на начало года. Всего он составит не более 2,1 млрд рублей в 2021 году, 3,8 млрд в 2022-м и 3,6 млрд рублей — в 2023-м», ― сообщил он.

Доходы Севастополя запланированы следующие: в 2021 году — почти 51,2 млрд рублей, в 2022-м ― 51,6 млрд рублей, в 2023-м ― около 88,5 млрд рублей.

Расходы в 2021, 2022, 2023 годах составят соответственно 53,3 млрд, 55,5 млрд и 92,2 млрд рублей.

«Деньги из этой части пойдут, кроме прочего, на выплату заработной платы, социальные выплаты, пособия, компенсации, льготы и субсидии. Это будет весомая доля текущих расходов. Только на эти цели в 2021 году запланировано почти 19 млрд рублей, а это почти 35% всех расходов», — добавил Владимир Штоп.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде представлен в областной думе проект бюджета региона на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.