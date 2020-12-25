В больнице на Урале рассказали о ситуации с кислородом для пациентов

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В больнице №24 в Екатеринбурге в два раза увеличили объём запасов кислорода для пациентов с коронавирусом. Об этом рассказал главврач медучреждения Алексей Малинкин.
В больнице на Урале рассказали о ситуации с кислородом для пациентов
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«В начале пандемии мы смонтировали трёхтонный газификатор, который позволил нам изначально увеличить количество точек кислорода. Мы эти тонны потребляли очень бодро», — приводит его слова портал URA.RU.

Малинкин отметил, что после увеличения потребности в кислороде газификатор приходилось заправлять дважды.

«Каждая заправка — это технологические риски. Увеличение ёмкости их уменьшает», — добавил врач.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.

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