Эксперт прокомментировал предотвращение теракта в Тамбове

Член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов прокомментировал задержание 17-летнего подростка в Тамбове, которого подозревают в подготовке теракта.

«Подросток собирал информацию из интернета, где, к сожалению, есть данные о том, как изготовить самодельные взрывные устройства», — заявил он в эфире радио Sputnik.

Попов отметил, что работа по удалению вредного контента из интернета в России ведётся в должном объёме.

«Очень бы хотелось отметить работу наших структур: правоохранительных органов, ФСБ, которые выявляют источники противоправного контента, постоянно мониторят, блокируют эти ресурсы», — сказал он.

По словам Попова, при предотвращении терактов счёт идёт на минуты.

Ранее в ФСБ сообщили, что подросток готовил взрывное устройство по инструкциям из интернета. У него изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы.

По данным Следственного комитета России, студент колледжа планировал устроить теракт в Тамбове под влиянием «деструктивных субкультур».