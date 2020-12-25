Эксперт прокомментировал предотвращение теракта в Тамбове
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«Подросток собирал информацию из интернета, где, к сожалению, есть данные о том, как изготовить самодельные взрывные устройства», — заявил он в эфире радио Sputnik.
Попов отметил, что работа по удалению вредного контента из интернета в России ведётся в должном объёме.
«Очень бы хотелось отметить работу наших структур: правоохранительных органов, ФСБ, которые выявляют источники противоправного контента, постоянно мониторят, блокируют эти ресурсы», — сказал он.
По словам Попова, при предотвращении терактов счёт идёт на минуты.
Ранее в ФСБ сообщили, что подросток готовил взрывное устройство по инструкциям из интернета. У него изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы.
По данным Следственного комитета России, студент колледжа планировал устроить теракт в Тамбове под влиянием «деструктивных субкультур».