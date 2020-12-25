В ГИБДД сформулировали критерии оценки работы автошкол

В ГИБДД сформулировали шесть критериев оценки успешности работы российских автошкол.

Как пишет РИА Новости, проект соответствующего постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, например, планируется учитывать долю выпускников, успешно сдавших теоретическую часть экзамена на права с первой попытки, от общего количества сдававших экзамены выпускников. Другой аналогичный критерий касается практической части экзамена.

Ещё одним критерием является число погибших в аварии по вине выпускников на 10 тыс. начинающих водителей.

Ранее МВД России в проекте нового административного регламента перечислило шесть оснований для недопуска кандидата к экзамену на водительские права.

В декабре сообщалось, что МВД планирует обязать автошколы передавать информацию о списке обучающихся в течение пяти дней с момента начала обучения.