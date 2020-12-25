В ГИБДД сформулировали критерии оценки работы автошкол
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- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, проект соответствующего постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Так, например, планируется учитывать долю выпускников, успешно сдавших теоретическую часть экзамена на права с первой попытки, от общего количества сдававших экзамены выпускников. Другой аналогичный критерий касается практической части экзамена.
Ещё одним критерием является число погибших в аварии по вине выпускников на 10 тыс. начинающих водителей.
Ранее МВД России в проекте нового административного регламента перечислило шесть оснований для недопуска кандидата к экзамену на водительские права.
В декабре сообщалось, что МВД планирует обязать автошколы передавать информацию о списке обучающихся в течение пяти дней с момента начала обучения.