В ГИБДД сформулировали критерии оценки работы автошкол

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В ГИБДД сформулировали шесть критериев оценки успешности работы российских автошкол.
В ГИБДД сформулировали критерии оценки работы автошкол
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, проект соответствующего постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, например, планируется учитывать долю выпускников, успешно сдавших теоретическую часть экзамена на права с первой попытки, от общего количества сдававших экзамены выпускников. Другой аналогичный критерий касается практической части экзамена.

Ещё одним критерием является число погибших в аварии по вине выпускников на 10 тыс. начинающих водителей.

Ранее МВД России в проекте нового административного регламента перечислило шесть оснований для недопуска кандидата к экзамену на водительские права.

В декабре сообщалось, что МВД планирует обязать автошколы передавать информацию о списке обучающихся в течение пяти дней с момента начала обучения.

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