ФСБ задержала двух изготавливавших оружие жителей Ялты

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Двое жителей Ялты задержаны по подозрению в незаконном изготовлении оружия в подпольной мастерской. Об этом сообщили в ФСБ России.
ФСБ задержала двух изготавливавших оружие жителей Ялты
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«Двое уроженцев города Ялты по месту своего проживания организовали деятельность подпольной мастерской, предназначенной для переделки и реставрации оружия, его основных частей и боеприпасов к ним», — приводит агентство «Крыминформ» сообщение.

У задержанных изъяли три пистолета, патроны, порох, основные части оружия и самодельные инструменты для изготовления оружия и боеприпасов.

В пресс-службе ведомства уточнили, что подозреваемые дали признательные показания в изготовлении пригодного для стрельбы огнестрельного оружия.

В ноябре сотрудники ФСБ и полицейские пресекли деятельность банды, которая изготавливала и продавала оружие в 16 российских регионах.

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