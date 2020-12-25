ФСБ задержала двух изготавливавших оружие жителей Ялты

Двое жителей Ялты задержаны по подозрению в незаконном изготовлении оружия в подпольной мастерской. Об этом сообщили в ФСБ России.

«Двое уроженцев города Ялты по месту своего проживания организовали деятельность подпольной мастерской, предназначенной для переделки и реставрации оружия, его основных частей и боеприпасов к ним», — приводит агентство «Крыминформ» сообщение.

У задержанных изъяли три пистолета, патроны, порох, основные части оружия и самодельные инструменты для изготовления оружия и боеприпасов.

В пресс-службе ведомства уточнили, что подозреваемые дали признательные показания в изготовлении пригодного для стрельбы огнестрельного оружия.

В ноябре сотрудники ФСБ и полицейские пресекли деятельность банды, которая изготавливала и продавала оружие в 16 российских регионах.