ФСБ пресекла деятельность банды торговцев оружием

Сотрудники ФСБ и полицейские пресекли деятельность банды, которая изготавливала и продавала оружие в 16 российских регионах.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

«В результате проведённых скоординированных мероприятий из незаконного оборота изъято 127 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства… а также 171 ручная граната, 15 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), более 24 тыс. патронов различного калибра», — говорится в сообщении.

Оружие переделывали и модернизировали в 17 мастерских.

В сентябре сайт kp.ru сообщал, что в Сланцевском районе Ленинградской области пограничное управление ФСБ обнаружило схрон тротиловых шашек.