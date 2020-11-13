ФСБ пресекла деятельность банды торговцев оружием

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Сотрудники ФСБ и полицейские пресекли деятельность банды, которая изготавливала и продавала оружие в 16 российских регионах.
ФСБ пресекла деятельность банды торговцев оружием
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

«В результате проведённых скоординированных мероприятий из незаконного оборота изъято 127 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства… а также 171 ручная граната, 15 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), более 24 тыс. патронов различного калибра», — говорится в сообщении.

Оружие переделывали и модернизировали в 17 мастерских.

В сентябре сайт kp.ru сообщал, что в Сланцевском районе Ленинградской области пограничное управление ФСБ обнаружило схрон тротиловых шашек.

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