ФСБ пресекла деятельность 20 подпольных оружейников в девяти регионах

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Деятельность 20 подпольных оружейников пресечена в девяти регионах России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
ФСБ пресекла деятельность 20 подпольных оружейников в девяти регионах
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«Федеральной службой безопасности пресечена преступная деятельность 20 жителей Республики Крым, Красноярского края, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Свердловской и Томской областей. Они причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских с целью сбыта», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что сотрудники ФСБ остановили деятельность шести мастерских по модернизации средств поражения.

Всего было изъято более 80 единиц огнестрельного оружия, 16 гранат и более 5 тыс. патронов различного калибра.

Ранее в ФСБ России сообщили о задержании в нескольких регионах страны шести человек, которые занимались сбором денег для боевиков «Исламского государства»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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