ПФР перечислил новогодние выплаты родителям 13,5 млн детей

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Новогодние выплаты в 5 тыс. рублей получили родители 13,5 млн детей до восьми лет. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).
ПФР перечислил новогодние выплаты родителям 13,5 млн детей
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«Спустя неделю после объявления единовременной выплаты 5 тыс. рублей средства по указу президента получили родители 13,5 млн детей до восьми лет», — приводят «Известия» сообщение.

В ПФР отметили, что большинству получателей деньги были перечислены автоматически на основе имеющейся информации.

«Такая беззаявительная выплата коснулась родителей 13 млн детей», — добавили в ведомстве.

17 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что всем семьям с детьми до семи лет выплатят по 5 тыс. рублей за каждого ребёнка к Новому году.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила в беседе с изданием «ПолитЭксперт», что государство в 2021 году продолжит принимать меры, направленные на помощь семьям с детьми до восьми лет.

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