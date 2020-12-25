ПФР перечислил новогодние выплаты родителям 13,5 млн детей
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- РИА Новости
«Спустя неделю после объявления единовременной выплаты 5 тыс. рублей средства по указу президента получили родители 13,5 млн детей до восьми лет», — приводят «Известия» сообщение.
В ПФР отметили, что большинству получателей деньги были перечислены автоматически на основе имеющейся информации.
«Такая беззаявительная выплата коснулась родителей 13 млн детей», — добавили в ведомстве.
17 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что всем семьям с детьми до семи лет выплатят по 5 тыс. рублей за каждого ребёнка к Новому году.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила в беседе с изданием «ПолитЭксперт», что государство в 2021 году продолжит принимать меры, направленные на помощь семьям с детьми до восьми лет.