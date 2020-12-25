ПФР перечислил новогодние выплаты родителям 13,5 млн детей

Новогодние выплаты в 5 тыс. рублей получили родители 13,5 млн детей до восьми лет. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

«Спустя неделю после объявления единовременной выплаты 5 тыс. рублей средства по указу президента получили родители 13,5 млн детей до восьми лет», — приводят «Известия» сообщение.

В ПФР отметили, что большинству получателей деньги были перечислены автоматически на основе имеющейся информации.

«Такая беззаявительная выплата коснулась родителей 13 млн детей», — добавили в ведомстве.

17 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что всем семьям с детьми до семи лет выплатят по 5 тыс. рублей за каждого ребёнка к Новому году.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила в беседе с изданием «ПолитЭксперт», что государство в 2021 году продолжит принимать меры, направленные на помощь семьям с детьми до восьми лет.