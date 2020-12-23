Мишустин заявил о выплате почти 67 млрд рублей семьям с детьми до восьми лет
- РИА Новости
Об этом он сказал на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По словам Мишустина, за первые три часа после открытия записи было подано более 150 тыс. заявок.
«Понятно, почему так происходит. Люди хотят получить эти деньги перед Новым годом», — сказал президент России Владимир Путин, комментируя данные цифры.
Мишустин добавил, что, несмотря на количество посетителей сайта госуслуг, никаких технических проблем не было.
17 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что всем семьям с детьми до семи лет выплатят по 5 тыс. рублей за каждого ребёнка к Новому году.