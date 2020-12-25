В России не будут сокращать нерабочие дни из-за выходного 31 декабря
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- РИА Новости
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
«В этом году таких планов точно нет и де-юре быть не может», — заявил он журналистам.
По его словам, в 2021 году правительство может рассмотреть этот вопрос, «исходя из общего понимания возможностей выходного 31-го числа».
Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал главам российских регионов сделать 31 декабря выходным днём.