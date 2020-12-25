В России не будут сокращать нерабочие дни из-за выходного 31 декабря

Короткая ссылка
В России не планируется сокращать новогодние нерабочие дни после рекомендации президента страны Владимира Путина главам регионов объявить 31 декабря выходным днём.
В России не будут сокращать нерабочие дни из-за выходного 31 декабря
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«В этом году таких планов точно нет и де-юре быть не может», — заявил он журналистам. 

По его словам, в 2021 году правительство может рассмотреть этот вопрос, «исходя из общего понимания возможностей выходного 31-го числа».

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал главам российских регионов сделать 31 декабря выходным днём.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить