Шойгу поручил сделать 30 и 31 декабря выходными для военных

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что принял решение сделать 30 и 31 декабря выходными днями для военнослужащих.
Шойгу поручил сделать 30 и 31 декабря выходными для военных
  • РИА Новости

«Мной принято решение предоставить личному составу вооружённых сил отдых 30 и 31 декабря. Взамен поработаем 26 декабря и 16 января», — цитирует его РИА Новости.

Министр объяснил, что соответствующее решение принято, поскольку уходящий год был сложным и не раз ставил вооружённые силы перед лицом серьёзных вызовов.

Шойгу отметил, что все военные работали зачастую на пределе возможностей.

«Прошу оформить это решение установленным порядком», — сказал он.

Также Шойгу потребовал обеспечить необходимый уровень боевой готовности, а также поддержание воинской дисциплины в войсках.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал главам российских регионов сделать 31 декабря выходным днём.

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