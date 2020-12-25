Шойгу поручил сделать 30 и 31 декабря выходными для военных

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что принял решение сделать 30 и 31 декабря выходными днями для военнослужащих.

«Мной принято решение предоставить личному составу вооружённых сил отдых 30 и 31 декабря. Взамен поработаем 26 декабря и 16 января», — цитирует его РИА Новости.

Министр объяснил, что соответствующее решение принято, поскольку уходящий год был сложным и не раз ставил вооружённые силы перед лицом серьёзных вызовов.

Шойгу отметил, что все военные работали зачастую на пределе возможностей.

«Прошу оформить это решение установленным порядком», — сказал он.

Также Шойгу потребовал обеспечить необходимый уровень боевой готовности, а также поддержание воинской дисциплины в войсках.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал главам российских регионов сделать 31 декабря выходным днём.