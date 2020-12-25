Шойгу поручил сделать 30 и 31 декабря выходными для военных
- РИА Новости
«Мной принято решение предоставить личному составу вооружённых сил отдых 30 и 31 декабря. Взамен поработаем 26 декабря и 16 января», — цитирует его РИА Новости.
Министр объяснил, что соответствующее решение принято, поскольку уходящий год был сложным и не раз ставил вооружённые силы перед лицом серьёзных вызовов.
Шойгу отметил, что все военные работали зачастую на пределе возможностей.
«Прошу оформить это решение установленным порядком», — сказал он.
Также Шойгу потребовал обеспечить необходимый уровень боевой готовности, а также поддержание воинской дисциплины в войсках.
Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал главам российских регионов сделать 31 декабря выходным днём.