В Брянской области 31 декабря решили сделать выходным днём

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз принял решение об объявлении 31 декабря выходным днём в регионе.
В Брянской области 31 декабря решили сделать выходным днём
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Принято решение о введении выходного дня 31 декабря. Соответствующий официальный документ об этом планируется опубликовать сегодня», — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что данное решение касается работников исполнительных органов государственной власти Брянской области.

Вместе с этим власти региона рекомендуют поступить аналогичным образом и руководителям иных госорганов и органов местного самоуправления, а также организациям и предприятиям.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал главам российских регионов сделать 31 декабря выходным днём.

21 декабря «Невские новости» передавали, что в Санкт-Петербурге 31 декабря объявили выходным днём.

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