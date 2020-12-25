В Брянской области 31 декабря решили сделать выходным днём
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«Принято решение о введении выходного дня 31 декабря. Соответствующий официальный документ об этом планируется опубликовать сегодня», — сказали в пресс-службе.
Уточняется, что данное решение касается работников исполнительных органов государственной власти Брянской области.
Вместе с этим власти региона рекомендуют поступить аналогичным образом и руководителям иных госорганов и органов местного самоуправления, а также организациям и предприятиям.
Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал главам российских регионов сделать 31 декабря выходным днём.
21 декабря «Невские новости» передавали, что в Санкт-Петербурге 31 декабря объявили выходным днём.