В Тульской области рассказали о ситуации в ивент-отрасли в период пандемии

Директор крупнейшего в Тульской области свадебного агентства Александр Родин рассказал, что ситуация с ивент-сферой в регионе достаточно сложная, действуют ограничения на проведение мероприятий из-за пандемии коронавируса.

Об этом он рассказал в беседе с ФАН.

«Инициативная группа представителей ивент-сферы вышла на правительство Тульской области, чтобы нас услышали, оказали поддержку. В результате переговоров тем, кто зарегистрирован в ивенте (официальные ИП, ООО или самозанятые), пообещали выделить кредит в 100 тыс. рублей под чисто символические 0,1% на два года. Обещали и другие меры поддержки, но не раньше марта», — сказал Родин.

Ранее, как сообщала НСН, депутат Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева рассказала о мерах поддержки предпринимателей в условиях пандемии коронавируса.