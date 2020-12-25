В Тульской области рассказали о ситуации в ивент-отрасли в период пандемии
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Об этом он рассказал в беседе с ФАН.
«Инициативная группа представителей ивент-сферы вышла на правительство Тульской области, чтобы нас услышали, оказали поддержку. В результате переговоров тем, кто зарегистрирован в ивенте (официальные ИП, ООО или самозанятые), пообещали выделить кредит в 100 тыс. рублей под чисто символические 0,1% на два года. Обещали и другие меры поддержки, но не раньше марта», — сказал Родин.
Ранее, как сообщала НСН, депутат Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева рассказала о мерах поддержки предпринимателей в условиях пандемии коронавируса.