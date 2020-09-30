В Мосгордуме рассказали о мерах поддержки предпринимателей в период пандемии
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Как сообщает НСН, среди таких мер — продление сроков исполнения городских контрактов без штрафных санкций в тех случаях, когда их нельзя завершить вовремя из-за прямой связи с пандемией, налоговые льготы, отсрочка платежей аренды.
Особо уязвимыми, как отметила Гусева, в этот сложный период оказались предприятия малого и среднего бизнеса, которые вынужденно прервали свою деятельность.
Ещё одной спасительной мерой глава комитета назвала субсидирование кредитов для организаций.
Постепенное снятие ограничений также позитивным образом сказалось на деловой активности в городе.
Кроме того, Гусева отметила достаточно высокий уровень цифровизации государственных услуг.
Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры поддержки бизнеса в России.