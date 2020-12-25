Вирусолог оценил идею закрытия границ из-за нового штамма коронавируса

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Вирусолог Владислав Жемчугов негативно оценил идею закрытия границ из-за мутации коронавируса. По его словам, это решение является крайне непрофессиональным.
Вирусолог оценил идею закрытия границ из-за нового штамма коронавируса
  • © REUTERS/Emily Elconin

Своим мнением Владислав Жемчугов поделился в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Этот запрет не имеет никакого эпидемиологического смысла, потому что у вируса тысяча мутаций, и они заложены в его геноме на автопилоте. Как калейдоскоп перещёлкивается перед глазами, так вирус это делает каждый час. Это его механизм приспособления к меняющимся условиям среды... Самые выгодные условия для мутации, которые позволят ему быстрее размножаться, будут откладываться и снимать предыдущую модификацию вируса», — заявил он.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.

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