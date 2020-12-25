В России за сутки выявили 29 018 случаев заболевания коронавирусом

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RT
В России за сутки заболевание коронавирусной инфекцией выявили у 29 018 человек, всего за время пандемии в стране зафиксировано 2 992 706 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
В России за сутки выявили 29 018 случаев заболевания коронавирусом
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 29 018 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4543 (15,7%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне в России было зарегистрировано 29 935 новых случаев COVID-19.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова намерена продлить режим самоизоляции для пенсионеров, беременных женщин и людей, страдающих хроническими заболеваниями, до 31 января 2021 года.

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