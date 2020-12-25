Эксперт предупредил о возможном росте случаев COVID-19 после праздников

Суточный прирост новых случаев коронавируса в России достигнет 40 тысяч уже через неделю после Нового года, если граждане в период праздников безответственно отнесутся к рекомендациям Роспотребнадзора. Об этом сообщил инфекционист Евгений Тимаков.

«30 тысяч (случаев коронавируса. — RT) будет точно. А дальше будет зависеть от того, как люди проведут Новый год. Худший прогноз — это если сейчас все проконтактируют и не будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, то через неделю после новогодних праздников количество заболевших будет под 40 тысяч», — цитирует РИА Новости Тимакова.

Однако инфекционист прогнозирует сохранение текущих показателей в случае, если «россияне отнесутся к ограничениям ответственно».

Ранее Тимаков объяснил рекордный прирост числа новых случаев коронавирусной инфекции за последние сутки в России особенностями сроков сдачи и получения результатов тестирования на COVID-19.