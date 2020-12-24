Суд в Москве арестовал двух националистов по обвинению в убийстве

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Басманный суд Москвы постановил арестовать двух националистов, обвиняемых в убийстве двух человек, о которых следствию сообщил националист Максим Марцинкевич (Тесак).
Суд в Москве арестовал двух националистов по обвинению в убийстве
  • © Pattanaphong Khuankaew
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Алексею Гудилину и Максиму Хотулеву на срок до 22 февраля 2021 года», — заявили в суде.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании в Москве, Сочи и Тюмени шестерых националистов, показания на которых дал Марцинкевич.

Один из членов ОНК Москвы, посетивший ИВС на Петровке, 38, сообщил RT, что несколько задержанных националистов, о которых следствию рассказал Марцинкевич, признали вину.

Задержанным предъявлены обвинения в нескольких убийствах, совершённых на почве национальной ненависти и вражды.

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