Суд в Москве арестовал двух националистов по обвинению в убийстве

Басманный суд Москвы постановил арестовать двух националистов, обвиняемых в убийстве двух человек, о которых следствию сообщил националист Максим Марцинкевич (Тесак).

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Алексею Гудилину и Максиму Хотулеву на срок до 22 февраля 2021 года», — заявили в суде.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании в Москве, Сочи и Тюмени шестерых националистов, показания на которых дал Марцинкевич.

Один из членов ОНК Москвы, посетивший ИВС на Петровке, 38, сообщил RT, что несколько задержанных националистов, о которых следствию рассказал Марцинкевич, признали вину.

Задержанным предъявлены обвинения в нескольких убийствах, совершённых на почве национальной ненависти и вражды.