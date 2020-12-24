В ОНК Москвы сообщили о признании националистом Токмаковым вины

Один из членов ОНК Москвы, посетивший ИВС на Петровке, 38, сообщил RT, что несколько задержанных националистов, о которых следствию рассказал Максим Марцинкевич (Тесак), признали вину.

«Часть задержанных националистов, в том числе и Семён Токмаков, который, по версии следствия, был главарём банды «Русская цель», заявили членам ОНК о признании вины в предъявленных обвинениях. Некоторые вину отрицают и утверждают, что на них со стороны следствия оказывается психологическое давление», — рассказал член комиссии.

Собеседник RT отметил, что у одного из задержанных есть ссадины и гематома на лице. По его словам, травмы были получены случайно при задержании. Правозащитник подчеркнул, что никто из этих шестерых обвиняемых не заявил членам комиссии об избиениях или иных формах физического давления с целью получения от них признательных показаний.

«Токмаков пожаловался на хроническое заболевание, неопасное для жизни, администрации ИВС. Члены ОНК рекомендовали обеспечить задержанному медосмотр», — добавил собеседник RT.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании в Москве, Сочи и Тюмени шестерых националистов, показания на которых дал Марцинкевич (Тесак).

Спецоперацию провели СК, МВД и ФСБ России.

Задержанным предъявлены обвинения в нескольких убийствах, совершённых на почве национальной ненависти и вражды.