В России завершены испытания зенитной ракеты «Стрела-9М333»

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Испытания новейшей зенитной управляемой ракеты «Стрела-9М333», предназначенной для ЗРК «Стрела-10М», успешно завершены, сообщили в концерне «Калашников».
В России завершены испытания зенитной ракеты «Стрела-9М333»
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Успешно завершены натурные испытания ракеты на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Начато серийное производство изделия в интересах Министерства обороны России», — приводит сообщение РИА Новости.

В конце ноября Воздушно-космические силы России провели успешные испытания новой ракеты российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

В октябре также был проведён успешный испытательный пуск новой ракеты системы ПРО.

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