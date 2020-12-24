В России завершены испытания зенитной ракеты «Стрела-9М333»
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«Успешно завершены натурные испытания ракеты на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Начато серийное производство изделия в интересах Министерства обороны России», — приводит сообщение РИА Новости.
В конце ноября Воздушно-космические силы России провели успешные испытания новой ракеты российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
В октябре также был проведён успешный испытательный пуск новой ракеты системы ПРО.