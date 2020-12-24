В Совфеде рассказали о поправках к закону об образовании
- РИА Новости
«Наш законопроект предлагает наделить правительство России полномочиями по закреплению исчерпывающего перечня отчётности педагогов. И напрямую запрещает различным госорганам и организациям произвольно запрашивать у школ информацию, которая уже размещена в открытом доступе на официальном сайте образовательных учреждений», — пояснила она «Парламентской газете».
Отмечается, что законопроект может быть рассмотрен в весеннюю сессию 2021 года.
По сообщениям сайта «Москва 24», в Москве подвели итоги олимпиады «Московский учитель».