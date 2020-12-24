В Совфеде рассказали о поправках к закону об образовании

Первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова рассказала о поправках к закону об образовании, которые гарантирует школьным педагогам защиту от избыточной отчётности и полностью освободит их от необоснованных запросов предоставлять статистику.

«Наш законопроект предлагает наделить правительство России полномочиями по закреплению исчерпывающего перечня отчётности педагогов. И напрямую запрещает различным госорганам и организациям произвольно запрашивать у школ информацию, которая уже размещена в открытом доступе на официальном сайте образовательных учреждений», — пояснила она «Парламентской газете».

Отмечается, что законопроект может быть рассмотрен в весеннюю сессию 2021 года.

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