В Совфеде рассказали о поправках к закону об образовании

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Первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова рассказала о поправках к закону об образовании, которые гарантирует школьным педагогам защиту от избыточной отчётности и полностью освободит их от необоснованных запросов предоставлять статистику.
В Совфеде рассказали о поправках к закону об образовании
  • РИА Новости

«Наш законопроект предлагает наделить правительство России полномочиями по закреплению исчерпывающего перечня отчётности педагогов. И напрямую запрещает различным госорганам и организациям произвольно запрашивать у школ информацию, которая уже размещена в открытом доступе на официальном сайте образовательных учреждений», — пояснила она «Парламентской газете».

Отмечается, что законопроект может быть рассмотрен в весеннюю сессию 2021 года.

По сообщениям сайта «Москва 24», в Москве подвели итоги олимпиады «Московский учитель».

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