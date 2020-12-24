В Астраханской области 31 декабря объявили выходным днём. Об этом сообщили в управлении администрации главы региона.

«Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал распоряжение о предоставлении государственным служащим исполнительных органов власти региона выходного дня 31 декабря 2020 года. Суббота, 26 декабря, будет рабочим днём», — говорится в сообщении.

Глава региона рекомендовал руководителям муниципалитетов и работодателям всех форм собственности перенести рабочий день с 31 декабря на субботу, 26 декабря.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал главам российских регионов сделать 31 декабря выходным днём.

24 декабря URA.RU сообщило, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании правительства региона объявил 31 декабря 2020 года выходным днём.