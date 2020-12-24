Глава Саратова ушёл на самоизоляцию из-за коронавируса у члена семьи

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Глава Саратова Михаил Исаев сообщил, что ушёл на самоизоляцию из-за коронавирусной инфекции у одного из членов его семьи.
Глава Саратова ушёл на самоизоляцию из-за коронавируса у члена семьи
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«Вынужден сообщить, что и мою семью, к сожалению, коснулся коронавирус. Один из близких родственников получил положительный тест. Как сознательный гражданин, имевший контакт с заболевшим человеком, я обязан уйти на самоизоляцию», — написал он в Instagram.

При этом, по словам главы Саратова, у него нет симптомов заболевания и он продолжит работать из дома.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис ушёл на самоизоляцию из-за возможного положительного результата теста на коронавирус у его сына.

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