Глава Саратова ушёл на самоизоляцию из-за коронавируса у члена семьи

Глава Саратова Михаил Исаев сообщил, что ушёл на самоизоляцию из-за коронавирусной инфекции у одного из членов его семьи.

«Вынужден сообщить, что и мою семью, к сожалению, коснулся коронавирус. Один из близких родственников получил положительный тест. Как сознательный гражданин, имевший контакт с заболевшим человеком, я обязан уйти на самоизоляцию», — написал он в Instagram.

При этом, по словам главы Саратова, у него нет симптомов заболевания и он продолжит работать из дома.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис ушёл на самоизоляцию из-за возможного положительного результата теста на коронавирус у его сына.