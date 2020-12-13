Губернатор Мурманской области ушёл на самоизоляцию
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- РИА Новости
«Только что закончилась прямая линия на телеканале «Россия 24». Планировал провести её из студии ГТРК. Но вчера ночью приехал из Кандалакши на работу и узнал, что у сына предварительно положительный тест на коронавирус», — написал Чибис.
Он отметил, что не виделся с ребёнком с 9 декабря.
Губернатор добавил, что в соответствии с санитарными требованиями уходит на самоизоляцию.
Ранее глава Амурской области Василий Орлов сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.