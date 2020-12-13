Губернатор Мурманской области ушёл на самоизоляцию

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что уходит на самоизоляцию из-за возможного положительного результата теста на коронавирус у его сына.

«Только что закончилась прямая линия на телеканале «Россия 24». Планировал провести её из студии ГТРК. Но вчера ночью приехал из Кандалакши на работу и узнал, что у сына предварительно положительный тест на коронавирус», — написал Чибис.

Он отметил, что не виделся с ребёнком с 9 декабря.

Губернатор добавил, что в соответствии с санитарными требованиями уходит на самоизоляцию.

Ранее глава Амурской области Василий Орлов сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.