Губернатор Мурманской области ушёл на самоизоляцию

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что уходит на самоизоляцию из-за возможного положительного результата теста на коронавирус у его сына.
Губернатор Мурманской области ушёл на самоизоляцию
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

«Только что закончилась прямая линия на телеканале «Россия 24». Планировал провести её из студии ГТРК. Но вчера ночью приехал из Кандалакши на работу и узнал, что у сына предварительно положительный тест на коронавирус», — написал Чибис.

Он отметил, что не виделся с ребёнком с 9 декабря.

Губернатор добавил, что в соответствии с санитарными требованиями уходит на самоизоляцию. 

Ранее глава Амурской области Василий Орлов сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.

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