Названы новые запреты для курильщиков

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В 2021 году вступят в силу новые запреты и ограничения для курильщиков. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.
Названы новые запреты для курильщиков
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

Так, c первого января 2021 года курение будет запрещено в медицинских учреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях — такие правила вводятся постановлением правительства от 25 сентября 2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима».

Исключением станут только места, специально предназначенные для курения согласно российскому законодательству. Такие зоны должны быть специально обозначены табличкой «Место для курения».

«Руководители указанных организаций обязаны будут вывесить на своих объектах знаки с правилами пожарной безопасности, предупреждающие о запрете курения: «Курение и пользование открытым огнём запрещено», — отметил юрист.

Редин также отметил эффективность законодательного ограничения курения.

Ранее Правительство России поручило регионам из-за коронавируса запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

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