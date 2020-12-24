В Тверской области 31 декабря объявили выходным днём

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал распоряжение, в соответствии с которым выходной день с 26 декабря перенесён на 31 декабря. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
В Тверской области 31 декабря объявили выходным днём
  • globallookpress.com

«В Тверской области 31 декабря сделали выходным днём. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Выходной день объявлен для служащих исполнительных органов государственной власти. При этом рабочий день перенесён на 26 декабря», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что для сотрудников других предприятий и организаций работодателям рекомендовано также сделать 31 декабря выходным днём.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал губернаторам российских регионов сделать 31 декабря выходным днём.

21 декабря «Невские новости» передавали, что в Санкт-Петербурге 31 декабря также объявили выходным днём.

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