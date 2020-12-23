В Псковской области 31 декабря объявили выходным днём

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В Псковской области 31 декабря объявили выходным днём. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
В Псковской области 31 декабря объявили выходным днём
  • globallookpress.com

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал губернаторам российских регионов сделать 31 декабря выходным днём.

«Исходя из того, что теперь рекомендация общая для всех регионов и организаций всех форм собственности, сегодня подписал указ о переносе выходного дня с 26 на 31 декабря (за счёт рабочей субботы) для работников исполнительных органов власти области и региональных государственных и подведомственных организаций», — написал Ведерников в Instagram.

Губернатор отметил, что для остальных предприятий действуют соответствующие рекомендации.

21 декабря «Невские новости» передавали, что в Санкт-Петербурге объявили 31 декабря выходным днём.

При этом в Ленинградской области 31 декабря станет выходным для работников бюджетной сферы.

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