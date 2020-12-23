В Псковской области 31 декабря объявили выходным днём
- globallookpress.com
Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал губернаторам российских регионов сделать 31 декабря выходным днём.
«Исходя из того, что теперь рекомендация общая для всех регионов и организаций всех форм собственности, сегодня подписал указ о переносе выходного дня с 26 на 31 декабря (за счёт рабочей субботы) для работников исполнительных органов власти области и региональных государственных и подведомственных организаций», — написал Ведерников в Instagram.
Губернатор отметил, что для остальных предприятий действуют соответствующие рекомендации.
21 декабря «Невские новости» передавали, что в Санкт-Петербурге объявили 31 декабря выходным днём.
При этом в Ленинградской области 31 декабря станет выходным для работников бюджетной сферы.