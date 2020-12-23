В Псковской области 31 декабря объявили выходным днём. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал губернаторам российских регионов сделать 31 декабря выходным днём.

«Исходя из того, что теперь рекомендация общая для всех регионов и организаций всех форм собственности, сегодня подписал указ о переносе выходного дня с 26 на 31 декабря (за счёт рабочей субботы) для работников исполнительных органов власти области и региональных государственных и подведомственных организаций», — написал Ведерников в Instagram.

Губернатор отметил, что для остальных предприятий действуют соответствующие рекомендации.

21 декабря «Невские новости» передавали, что в Санкт-Петербурге объявили 31 декабря выходным днём.

При этом в Ленинградской области 31 декабря станет выходным для работников бюджетной сферы.