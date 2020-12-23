Власти Петербурга рассказали о коечном фонде для пациентов с COVID-19

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Резерв коек для больных коронавирусом в Санкт-Петербурге достаточен, заявила в эфире телеканала «Санкт-Петербург» начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи городского Комитета по здравоохранению Лариса Соловьёва.
Власти Петербурга рассказали о коечном фонде для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

«Всегда будет возможность госпитализировать тех, кто в этом нуждается, есть свободные койки в госпитале «Ленэкспо», он сейчас работает на другом уровне, там проводится компьютерная томография, есть койки реанимации», — цитирует ТАСС Соловьёву.

По её словам, ещё есть койки в федеральных учреждениях.

«Динамика высокая, много (пациентов. — RT) выписывается из стационаров. Кто нуждается в стационарном лечении, будут пролечены и выписаны только в случае улучшения», — добавила она.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов, говоря о ситуации с койками для пациентов с COVID-19, отметил, что «скорым есть куда везти больных», а работа идёт по плану.

Депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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