Суд приговорил к двум годам условно депутата Галямину за нарушения на митингах
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«Признать виновной по ст. 212.1 УК России и назначить наказание в виде лишения свободы на два года. Наказание считать условным», — сказал судья Анатолий Беляков.
Обвинение просило дать Галяминой три года колонии общего режима, защита — полное оправдание.
По данным следствия, в июле Галямина разместила в сети публикации с призывом к участию в несогласованном митинге в Москве, куда пришли не менее 400 человек.
При этом ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за подобные нарушения.
Сама депутат называет обвинения абсурдными.
В июле СК возбудил уголовное дело в отношении Галяминой. Ей было предъявлено обвинение по делу об участии в несанкционированных акциях.