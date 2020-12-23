Суд приговорил к двум годам условно депутата Галямину за нарушения на митингах

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Тверской суд Москвы приговорил к двум годам условного срока муниципального депутата Юлию Галямину за неоднократные нарушения при проведении публичных акций. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд приговорил к двум годам условно депутата Галямину за нарушения на митингах
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Признать виновной по ст. 212.1 УК России и назначить наказание в виде лишения свободы на два года. Наказание считать условным», — сказал судья Анатолий Беляков.

Обвинение просило дать Галяминой три года колонии общего режима, защита — полное оправдание.

По данным следствия, в июле Галямина разместила в сети публикации с призывом к участию в несогласованном митинге в Москве, куда пришли не менее 400 человек.

При этом ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за подобные нарушения.

Сама депутат называет обвинения абсурдными.

В июле СК возбудил уголовное дело в отношении Галяминой. Ей было предъявлено обвинение по делу об участии в несанкционированных акциях.

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