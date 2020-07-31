СК возбудил дело в отношении муниципального депутата Москвы Галяминой

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении московского муниципального депутата Юлии Галяминой по факту неоднократного нарушения порядка проведения митингов.

«Возбуждено уголовное дело в отношении муниципального депутата одного из районов города Москвы Юлии Галяминой по признакам преступления... «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», — говорится в сообщении столичного управления СК России.

По данным следователей, Галямина в начале июля в социальных сетях призывала к участию 15 июля в несогласованном митинге в центре Москвы, на который пришли не менее 150 человек.

«При этом ранее Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП России в течение предшествующих 180 суток, нарушая требования действующего законодательства», — отметили в СК.

В начале июля адвокат сообщил об обыске у депутата Галяминой.